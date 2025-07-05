Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 294

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |17:05 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 294. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 294 bercerita tentang Biru yang berdoa memohon petunjuk agar bisa menemukan Amira. Sementara itu, Elang dirundung kegelisahan dan rasa bersalah karena tidak tahu keberadaan Amira.

Saat di perjalanan, Biru melihat van putih yang mirip mobil penculik Amira, secara diam-diam menguntitnya. Sementara itu, Bram menerima perintah baru untuk mencari keberadaan Amira. 

Mereka curiga Amira adalah orang yang waktu itu mau menyelamatkan Elang. Mereka memutuskan ke jurang tempat Amira dijatuhkan, sementara Biru masih mengikuti mereka dari jauh. 

Di sisi lain, Damar membawa Elang ke klinik untuk tes DNA. Nadine punya rencana jahat dan memerintahkan Bram untuk memalsukan hasil tes DNA Elang. Hal itu dilakukannya agar Elang tidak diakui sebagai anak kandung Damar. 

Apakah Bram berhasil memalsukan hasil tes DNA Elang? Bagaimana dengan Biru, apakah kali ini dia berhasil menemukan Amira? Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

