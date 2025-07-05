Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 19A

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |16:35 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 19A
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 19A. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 19A bercerita tentang Nena yang bertanya soal usulan penambahan produk baru pada Cecep. Pasalnya, Cecep juga ingin mencoba tambahan satu produk lagi. 

Cecep yang membutuhkan modal terpaksa harus menjual motor kesayangannya. Murad yang mengetahui motor Cecep mau dijual, langsung ingin membelinya. Murad kemudian meminta Cecep agar tetap merawat motornya setelah dibeli. 

Cecep pun bingung dengan keinginan Murad yang sudah membeli motornya, tapi meminta Cecep tetap menggunakannya. Didu mampir ke taman tempat Agus dan Yayat mangkal jualan kopi. 

Tak lama Didu datang dan baru mau ngopi, kemudian datang Damon yang dikawal Gibran, Heru. Saat ditawari kopi oleh Yayat, Damon malah meminta iuran dengan nada kasar. 

Agus yang tidak terima langsung menghampiri Damon lalu tanpa banyak kata dia langsung menendang Agus hingga terpental. Didu yang melihat Agus dihajar langsung membelanya. Baku hantam pun tak terelakkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166056/preman_pensiun_x-lsif_large.jpg
Sinopsis Series Preman Pensiun X Episode 45A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/598/3164502/preman_pensiun_x-Kk13_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Eps 41B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/598/3163286/preman_pensiun-8Kre_large.jpg
Sinopsis Layar Drama Indonesia 'Preman Pensiun X’ Eps 39A, Sabtu 16 Agustus 2025: Menjambret HP Seorang Perempuan, Fadli Merasa Bersalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/598/3162741/preman_pensiun_x-wPVF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 38A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162217/preman_pensiun_x-czHE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 37A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/598/3161776/preman_pensiun_x-3ZO5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 36A
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement