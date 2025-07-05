Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 19A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 19A bercerita tentang Nena yang bertanya soal usulan penambahan produk baru pada Cecep. Pasalnya, Cecep juga ingin mencoba tambahan satu produk lagi.

Cecep yang membutuhkan modal terpaksa harus menjual motor kesayangannya. Murad yang mengetahui motor Cecep mau dijual, langsung ingin membelinya. Murad kemudian meminta Cecep agar tetap merawat motornya setelah dibeli.

Cecep pun bingung dengan keinginan Murad yang sudah membeli motornya, tapi meminta Cecep tetap menggunakannya. Didu mampir ke taman tempat Agus dan Yayat mangkal jualan kopi.

Tak lama Didu datang dan baru mau ngopi, kemudian datang Damon yang dikawal Gibran, Heru. Saat ditawari kopi oleh Yayat, Damon malah meminta iuran dengan nada kasar.

Agus yang tidak terima langsung menghampiri Damon lalu tanpa banyak kata dia langsung menendang Agus hingga terpental. Didu yang melihat Agus dihajar langsung membelanya. Baku hantam pun tak terelakkan.