Irwan Mussry Ungkap Peran Maia Estianty di Hidupnya: Asisten Merangkap Bos

JAKARTA - Irwan Mussry menjelaskan peran istrinya, Maia Estianty di hidupnya. Menurut pengusaha itu, Maia sudah seperti asisten, tapi juga merangkap sebagai bos.

"Ini asisten saya, ini merangkap bos saya, juga portable bank saya," kata Irwan di salah satu cuplikan video dikutip Aleldul TV, Senin (7/7/2025).

Irwan Mussry memang dikenal royal dan sering memuji istrinya. Dalam beberapa kali kesempatan, ia memuji Maia Estianty sebagai istri terbaik karena masakannya enak.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Irwan terlihat tengah menikmati sup daging bersama anggota keluarga yang lain.

Dia pun terkejut ketika menikmati cita rasa masakan tersebut karena diakui sangat nikmat. Irwan bahkan tak tahu kalau menu itu merupakan masakan Maia Estianty.