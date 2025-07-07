Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi

JAKARTA - Aldi Taher membuat heboh media sosial usai mengungkap fakta pernikahannya dengan pedangdut Dewi Perssik atau Depe, pada 2008 silam. Aldi mengungkapkan hubungan yang hanya berlangsung sampai 2009 itu merupakan pernikahan siri.

"Kan awalnya siri, terus kita bawa ke KUA. Mungkin orang tahunya kan siri, sempat ada buku nikahnya," kata Aldi Taher dalam podcast PWK di kanal YouTube Has Creative.

Diketahui Aldi Taher menikah kembali dengan Georgia Aisyah, pada 2014. Namun, pernikahan tersebut kandas dan berakhir dengan perceraian pada 2018.

Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi (Foto: Okezone)

Namun, ia memutuskan untuk menikah untuk ketiga kalinya dengan Salsabilih, pada 2020. Bersama penyanyi tersebut, Aldi Taher dikaruniai anak perempuan.

Menjalani pernikahan hingga tiga kali, biodata dan agama Aldi Taher menjadi perbincangan. Pemilik nama asli Aldiansyah Taher ini lahir di Jayapura, Papua, 39 tahun silam. Ia merupakan cucu dari Moeslim Taher, pendiri Universitas Jayabaya.

Aldi Taher memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model di sebuah majalah remaja, pada 2001. Sekitar 3 tahun kemudian, dia digaet untuk tampil sebagai bintang video klip Ada Band, Manusia Bodoh.

Namanya melambung pada awal era 2000-an, ketika membentuk Radio Band bersama Raffi Ahmad dan Irwansyah. Saat membintangi sinetron Emak Ijah Pengin ke Mekah, ia membentuk Trio Ubur-Ubur bersama Bobby Maulana dan Ucup Nirin.

Aktor beragama islam itu juga pernah membintangi sejumlah film layar lebar dan sinetron, seperti Terowongan Casablanca (2007), Leak (2007), Tiren (2008), Emak Ijah Pengen ke Mekah (2013), dan Trio Ubur Ubur Mengejar Cinta (2016).