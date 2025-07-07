Aldi Taher Ungkap Perjuangan Lawan Kanker Getah Bening: Down Banget saat Itu

JAKARTA - Aktor dan penyanyi Aldi Taher menceritakan perjuangannya melawan kanker getah bening atau limfoma yang pernah diidapnya pada 2016 silam. Selain rutin kempoterapi, kesembuhan Aldi rupanya ditunjang karena kekuatan pikiran yang positif.

Aldi mengaku kala itu dirinya hanya bisa berusaha dengan berobat ke rumah sakit maupun terapi.

Namun di sisi lain, ia mencoba menerima keadaan dengan kelapangan hati sehingga timbul keyakinan untuk sembuh.

"Ya namanya hidup itu naik turun wajar ya bro, karena kan kita masih di dunia kan, jadi kita hadapi dengan semangat, kita tetap berpikir posotif, kita terus berkarya," tutur Aldi Taher dikutip dari kanal YouTube HAS Creative, Senin (7/7/2025).

Tak dipungkiri, masa menjalani kemo menjadi titik terendah dari hidup Aldi Taher. Namun, dia tak berpikir untuk membenci cobaan hidup yang datang.

"Gue pernah di kemo, pastikan down banget itu, cuma tetap dari dalam diri itu semangat untuk sembuh, sehat, terus setelah itu gue jalanin, gue terapi, kemo ke dokter, Alhamdulillah dinyatakan sembuh," kata dia.

"Terus untuk bangkit lagi di karier ya itu berkarya, bikin lagu atau syuting," tambah Aldi Taher.