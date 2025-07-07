Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |08:36 WIB
Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: <i>Powernya</i> Luar Biasa
Aldi Taher
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher mengaku, belajar bernyanyi dari mantan istrinya, Dewi Perssik. Meski telah resmi bercerai pada 2009, namun mantan pasangan suami istri ini masih berhubungan baik satu sama lain.

Secara spesifik, sang aktor yang kini menjajal jadi penyanyi itu mengaku, belajar dan memahami teknik dan karakter vokal dari sang pedangdut. Pasalnya, dia mengaku kagum dengan stamina dan kekuatan vokal Depe.

“Gue pernah melihat Dewi nyanyi. Walaupun dia non-stop ngedance tapi vokalnya enggak berubah. Tapi power dia luar biasa,” kata Aldi Taher dikutip dari kanal YouTube HAS Creative," Senin (7/7/2025).

Pelantun Sayang Jangan Pergi itu menilai, bukan hal yang mudah bagi seorang performer untuk bernyanyi sambil menari di atas panggung. Karena itu diperlukan stamina yang mumpuni untuk melakukannya. 

“Makanya saya berguru sama Dewi Perssik. Dia bilang, kalau saya mau nyanyi harus pakai hati,” tutur aktor 41 tahun tersebut menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153386/aldi_taher-4wFx_large.jpg
Biodata dan Agama Aldi Taher yang Kerap Tuai Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028513/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-3-kali-seminggu-demi-bisa-bicara-dan-menelan-JA2dhckUeG.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028466/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-usai-alami-serangan-stroke-vcZFSfyLQi.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023246/aldi-taher-ungkap-kronologi-ibunda-alami-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-IUkHrVECcv.jpg
Aldi Taher Ungkap Kronologi Ibunda Alami Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023075/masuk-rumah-sakit-ibunda-aldi-taher-alami-serangan-stroke-dan-infeksi-paru-IdGNden6FV.jpg
Masuk Rumah Sakit, Ibunda Aldi Taher Alami Serangan Stroke dan Infeksi Paru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022864/aldi-taher-minta-doa-dari-raffi-ahmad-untuk-ibunya-yang-sedang-dirawat-di-rumah-sakit-v3Dg6dhS3j.jpg
Aldi Taher Minta Doa Dari Raffi Ahmad untuk Ibunya yang Sedang Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement