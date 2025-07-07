Aldi Taher Belajar Nyanyi dari Dewi Perssik: Powernya Luar Biasa

JAKARTA - Aldi Taher mengaku, belajar bernyanyi dari mantan istrinya, Dewi Perssik. Meski telah resmi bercerai pada 2009, namun mantan pasangan suami istri ini masih berhubungan baik satu sama lain.

Secara spesifik, sang aktor yang kini menjajal jadi penyanyi itu mengaku, belajar dan memahami teknik dan karakter vokal dari sang pedangdut. Pasalnya, dia mengaku kagum dengan stamina dan kekuatan vokal Depe.

“Gue pernah melihat Dewi nyanyi. Walaupun dia non-stop ngedance tapi vokalnya enggak berubah. Tapi power dia luar biasa,” kata Aldi Taher dikutip dari kanal YouTube HAS Creative," Senin (7/7/2025).

Pelantun Sayang Jangan Pergi itu menilai, bukan hal yang mudah bagi seorang performer untuk bernyanyi sambil menari di atas panggung. Karena itu diperlukan stamina yang mumpuni untuk melakukannya.

“Makanya saya berguru sama Dewi Perssik. Dia bilang, kalau saya mau nyanyi harus pakai hati,” tutur aktor 41 tahun tersebut menambahkan.