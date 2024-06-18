Aldi Taher Minta Doa Dari Raffi Ahmad untuk Ibunya yang Sedang Dirawat di Rumah Sakit

Aldi Taher minta doa ke Raffi Ahmad untuk ibunya yang sedang di rawat di rumah sakit (Foto: MPI)

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari presenter Aldi Taher. Lewat akun Instagram pribadinya, suami dari Salsabillih ini mengumumkan bahwa sang ibu tengah dirawat di rumah sakit, tepat di momen perayaan Idul Adha.

Dalam unggahan itu, Aldi Taher tampak mencium kening sang ibunda yang terbaring lemah sambil terdapat selang di hidungnya.

"Bismillah Insya Allah sehat ya ibuku sayang. Mohon doanya ya buat kesehatan ibu yang sedang dirawat di RS," tulis Aldi Taher di Instagram @alditaher.official.

Selain itu, Aldi Taher juga secara khusus meminta doa kepada Raffi Ahmad yang sedang menunaikan ibadah haji.

Aldi Taher minta doa ke Raffi Ahmad untuk ibunya yang sedang di rawat di rumah sakit (Foto: Instagram/alditaher.official)

"Doain ibu aldi di tanah suci ya bro @raffinagita1717," tutup Aldi Taher.

Raffi Ahmad juga turut memberikan respon, ia mendoakan untuk kesembuhan ibunda Aldi Taher.

BACA JUGA: Aldi Taher Mengaku Hanya Keluar Uang Rp100 Ribu untuk Nyaleg

"Doa untuk ibu," balas Raffi Ahmad di kolom komentar.

Sederet artis juga ikut memberikan doa terbaik untuk ibunda Aldi Taher.