HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:43 WIB
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi 3 Kali Seminggu demi Bisa Bicara dan Menelan
Ibunda Aldi Taher jalani terapi 3 kali seminggu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa waktu lalu ibunda Aldi Taher, Rosita harus dirawat di rumah sakit. Serangan stroke yang dialaminya membuat Rosita kini harus menjalani sejumlah terapi untuk memulihkan kondisinya.

Ditemui awak media baru-baru ini, Aldi Taher mengatakan bahwa kondisi sang ibu sudah mulai membaik. Meski saat ini sang ibunda tengah menjalani terapi berbicara.

"Dokter bilang alhamdulillah kondisinya udah baik tapi harus diterapi bicara," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tak hanya kesulitan berbicara, ibunda Aldi Taher juga belum bisa makan secara langsung lewat mulut. Bahkan untuk makan, Rosita disebut masih menggunakan selang.

Aldi Taher

Ibunda Aldi Taher jalani terapi 3 kali seminggu (Foto: Instagram/alditaher.official)

"Sekarang nelen aja nggak bisa jadi harus terapi dan sekarang makan lewat hidung lewat selang. Makanya kemarin kita udah datangi terapis supaya bisa nelen," ungkap Aldi Taher.

Kini, ibunda Aldi Taher pun harus menjalani terapi rutin tiga kali dalam seminggu. Hal itu dilakukan agar mantan mertua Dewi Perssik ini bisa kembali makan dan berbicara dengan normal.

"Ya karena ini baru serangan jadi intensitasnya seminggu tiga kali, supaya selang buat makannya itu bisa dicopot dan bisa makan minum bisa lewat mulut lagi," tutur Aldi Taher.

