HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |16:37 WIB
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu Usai Alami Serangan Stroke
Aldi Taher ungkap kondisi terkini sang ibunda usai alami serangan stroke (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher mengungkapkan kondisi sang ibunda, Rosita, yang mengalami serangan stroke dan infeksi paru-paru. Setelah dirawat di rumah sakit selama dua minggu, Aldi Taher bersyukur sang ibu sudah diperbolehkan pulang dan kini dirawat di rumah oleh keluarga.

"Alhamdulillah sekarang (ibu) kita rawat di rumah, kemarin kan dua minggu di rumah sakit terus dokter bilang alhamdulillah kondisinya udah baik," kata Aldi Taher saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Aldi menambahkan, sang ibu sudah lima kali mengalami serangan stroke. Akibatnya kini sang ibunda kesulitan untuk berbicara dan menelan makanan.

"Kemarin begitu kita dapat hasil ibu ada serangan stroke lagi jadi ini yang kelima dan kondisinya karena usia juga dan sebelumnya ada stroke lama jadi sekarang nelen aja nggak bisa," ujar Aldi Taher.

Aldi Taher

Aldi Taher ungkap kondisi terkini sang ibunda usai alami serangan stroke (Foto: Instagram)

"Jadi harus terapi dan sekarang makan lewat hidung lewat selang," tambahnya.

Keluarga juga sudah mendatangkan terapis untuk membantu Ibunda Aldi Taher berbicara dan menelan.

"Tapi harus diterapi bicara dan makannya dan kemarin kita udah datengin terapi supaya bisa nelen," pungkas Aldi Taher.

(van)

