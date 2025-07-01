Squid Game 3 Tamat, Apakah Akan Ada Season 4?

Squid Game 3 resmi tayang di Netflix pada Jumat (27/6/2025). Ini menjadi season terakhir drama Korea tentang permainan mematikan tersebut.

Di Squid Game 3 ini, penonton akan melihat akhir dari perjuangan Seong Gi Hun, pemain nomor 456 yang berusaha menyelematkan para pemain dan mengungkap kejahatan game tersebut. Penonton dibuat penasaran akankah Gi Hun bisa menghentikan permainan itu?

Sementara itu, Squid Game 3 digadang-gadang menjadi yang terakhir dari waralaba series ini. Banyak penonton bertanya-tanya hingga masih berharap Squid Game akan lanjut ke musim selanjutnya.

Sayangnya, sutradara, penulis, dan produser eksekutif serial ini, Hwang Dong-hyuk menegaskan bahwa tak akan ada lanjutan dari Squid Game dan akan berhenti di season 3.

"Saya sekarang sudah selesai," kata Dong-hyuk.

Sebagai informasi, Squid Game 3 akan kembali melanjutkan akhir dari season sebelumnya, di mana Seong Gi Hun berusaha memberontak dan ingin menemui Front Man di permainan tersebut.

Namun, pemberontakan itu gagal dan membuat banyak pertumpahan darah di sana.