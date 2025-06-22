Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 12B, : Jack Terdesak Pinjol

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 12B yang tayang Minggu (22/6/2025) menyuguhkan ketegangan sekaligus momen lucu dari kehidupan para mantan preman yang kini sedang berjuang dengan tantangan baru.

Cerita dimulai ketika Ujang mengawasi Husni yang sedang memperbaiki motor milik pelanggan. Tak lama, Husni izin membeli makanan dan meninggalkan pekerjaannya. Ujang pun melanjutkan servis motor itu. Di saat bersamaan, Murad datang dan melihat Husni malah makan sambil asyik memperhatikan Ujang bekerja. Merasa kesal, Murad langsung memarahi Husni karena dinilai tidak tahu diri.

Sementara itu, Jack kembali pusing tujuh keliling memikirkan utang pinjaman online (pinjol) yang harus segera ia lunasi. Ferry, si penagih utang, menekan Jack agar segera membayar. Jika tidak, harta benda Jack terancam disita, bahkan bisa dibawa ke jalur hukum. Jack lantas curhat ke Iding soal tekanan tersebut. Sayangnya, Iding tak bisa banyak membantu, selain meminta Jack tetap sabar dan mencari solusi yang bijak.

Di sisi lain, Eeng melaporkan pada Robot bahwa ia menemukan rengginang berlabel Kang Cecep Senang Rengginang di sebuah toko oleh-oleh. Hal ini mengundang kecurigaan Robot, yang kemudian meminta Eeng untuk menyelidiki Cecep yang kini diketahui beralih profesi menjadi pengusaha rengginang. Eeng pun mengajak Jujun untuk menyelidiki langsung ke pabrik milik Cecep.

Apa yang akan dilakukan Jujun untuk menyelidiki pabrik rengginang Cecep? Saksikan Layar Drama Indonesia “Preman Pensiun X” setiap hari pukul 17.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #PremanPensiunX #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

