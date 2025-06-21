Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 183

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 183 bercerita tentang Lingga yang sangat lega Tamara tidak akan ada lagi di kehidupan mereka.

Lingga juga berharap, semoga bayi yang ada dalam kandungan istrinya bisa tumbuh dengan sempurna dan lahir dengan sehat.

Sementara itu di Griya Jinten, Widya menyadari kalau ada orang yang membuntutinya. Widya mengetahui karena beberapa kali mengenali orang tersebut.

Di lain pihak, Arini tidak sengaja bertemu seseorang yang terlihat sangat rapi dan perlente menggunakan jas. Ternyata, orang tersebut adalah Rio, coach Langit.

Hal itu menimbulkan kecurigaan dalam benak Arini, kalau Rio sebenarnya memang orang kaya. Lalu apa yang membuat Rio menjadi coach Langit?

Temukan semua jawabannya dalam sinetron Mencintaimu Sekali Lagi yang tayang di RCTI, setiap hari, pukul 20.45 WIB.**

(SIS)