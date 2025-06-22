Tipe X Sukses Bakar Semangat Penonton Formula E Jakarta 2025

JAKARTA – Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2025 bukan hanya tentang adu kecepatan di lintasan. Atmosfer makin semarak ketika grup musik Tipe X tampil membakar semangat ribuan penonton di area Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/6/2025).

Penampilan grup Ska legendaris Tanah Air ini sukses membuat penonton yang sudah hadir sejak pagi enggan meninggalkan lokasi. Lantunan nada-nada cepat dan energik dari Tipe X membuat suasana kian meriah jelang malam.

Lagu Mawar Hitam yang menjadi hits andalan mereka langsung disambut dengan koor massal. Tresno Riadi, sang vokalis, bahkan beberapa kali mengarahkan mikrofon ke arah penonton untuk bernyanyi bersama, menciptakan suasana konser kolosal yang membahana.

Tipe X Sukses Bakar Semangat Penonton Formula E Jakarta 2025

Tak berhenti di situ, lagu Boyband yang punya irama penuh hentakan sukses membuat penonton bergoyang serentak. Aksi panggung yang energik dari para personel Tipe X berhasil membuat suasana semakin bergelora, melengkapi keseruan Formula E Jakarta 2025.

Penonton pun dibuat makin larut ketika Tipe X melanjutkan penampilan mereka dengan membawakan lagu-lagu legendaris lainnya seperti Genit, Sakit Hati, dan Kamu Gak Sendirian. Diiringi sinar bulan yang terang, suasana konser semakin romantis sekaligus penuh semangat.