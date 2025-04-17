Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

30 Tahun Berkarya, Tipe X Ajak SBY Kolaborasi di Konser Orcheska

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |12:24 WIB
30 Tahun Berkarya, Tipe X Ajak SBY Kolaborasi di Konser Orcheska
30 Tahun Berkarya, Tipe X Ajak SBY Kolaborasi di Konser Orcheska (Foto:
A
A
A

JAKARTA - Grup band Tipe X siap menggelar perayaan besar dalam rangka 30 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Dalam momen spesial ini, band asal Jakarta tersebut akan menyuguhkan konser bertajuk TIPE-X ORCHESKA: 30 YEARS MUSIC TOUR yang digelar di sejumlah kota dalam dan luar negeri.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 21 kota yang akan disambangi dalam rangkaian tur konser tunggal tersebut. Namun, jumlah kota diperkirakan masih akan terus bertambah. Yang membuat konser ini unik, Tipe X akan membalut musik ska mereka dengan sentuhan orkestra. Menurut pihak promotor dari Piramida Entertainment, rangkaian konser ini akan berlangsung selama kurang lebih empat bulan dan dimulai dari tiga kota pertama: Padang, Medan, dan Jambi.

Konser perdana akan dimulai di Padang pada 28 Mei 2025. Vokalis Tipe X, Tresno Riadi, mengungkapkan sedikit bocoran soal aksi panggungnya nanti. Ia menyebut akan membawakan sekitar 15 lagu dalam setiap pertunjukan.

Tipe X
30 Tahun Berkarya, Tipe X Ajak SBY Kolaborasi di Konser Orcheska

Tidak hanya itu, Tipe X juga menyiapkan kejutan besar. Mereka berencana mengajak Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk tampil bersama di salah satu panggung konser. Hal ini lantaran SBY dikenal cukup sering menyanyikan lagu-lagu Tipe-X dalam berbagai kesempatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konser Tipe X Ska SBY Tipe X Musik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303//purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/205/3177209//ami_award_2025-mS2J_large.JPG
AMI Awards 2025, Meiska hingga For Revenge Masuk Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/205/3176918//anggis_devaki-npSE_large.JPG
Anggis Devaki Umumkan Intimate Concert Pertamanya Lewat Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175717//konferensi_musik_indonesia-Wx7L_large.JPG
Pemerintah Sebut Musik dan Film Indonesia Mulai Dilirik Dunia, Ini Tanda-Tandanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175711//whisnu_santika-Gv9O_large.JPG
Cerita Whisnu Santika Temukan Jati Diri Lewat Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175629//fatin_shidqia-xFNR_large.jpg
Demi Album Baru, Fatin Shidqia Sampai Kepikiran Lirik Lagu Jam 3 Pagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement