30 Tahun Berkarya, Tipe X Ajak SBY Kolaborasi di Konser Orcheska

JAKARTA - Grup band Tipe X siap menggelar perayaan besar dalam rangka 30 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Dalam momen spesial ini, band asal Jakarta tersebut akan menyuguhkan konser bertajuk TIPE-X ORCHESKA: 30 YEARS MUSIC TOUR yang digelar di sejumlah kota dalam dan luar negeri.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 21 kota yang akan disambangi dalam rangkaian tur konser tunggal tersebut. Namun, jumlah kota diperkirakan masih akan terus bertambah. Yang membuat konser ini unik, Tipe X akan membalut musik ska mereka dengan sentuhan orkestra. Menurut pihak promotor dari Piramida Entertainment, rangkaian konser ini akan berlangsung selama kurang lebih empat bulan dan dimulai dari tiga kota pertama: Padang, Medan, dan Jambi.

Konser perdana akan dimulai di Padang pada 28 Mei 2025. Vokalis Tipe X, Tresno Riadi, mengungkapkan sedikit bocoran soal aksi panggungnya nanti. Ia menyebut akan membawakan sekitar 15 lagu dalam setiap pertunjukan.

Tidak hanya itu, Tipe X juga menyiapkan kejutan besar. Mereka berencana mengajak Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk tampil bersama di salah satu panggung konser. Hal ini lantaran SBY dikenal cukup sering menyanyikan lagu-lagu Tipe-X dalam berbagai kesempatan.