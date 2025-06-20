Kenalan Sama Teman-Teman Baru yang Menggemaskan! DaDuDiDo Tayang Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!

Ada yang baru dan super seru di GTV Amazing Kids! Mulai 23 Juni, kenalan yuk sama DaDuDiDo, serial animasi yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 11.00 WIB. Mereka siap banget bikin harimu makin berwarna!

Siapa sih mereka? Kenalan dulu sama si Da si api pemarah yang iseng, Du si angin ceria, Di si air yang selalu bisa menenangkan suasana, dan Do si tanah yang gampang banget khawatir! Mereka tinggal di taman mini yang cantik, dan tiap hari penuh dengan kejutan, yang pastinya bikin kamu ketawa!

Meski beda banget sifatnya, mereka bisa hidup rukun, saling bantu, dan belajar bareng. Serunya lagi, walau tanpa dialog, kamu tetap akan dibuat happy sama tingkah mereka.

Animasinya colorful, karakternya gemesin, dan ceritanya penuh makna tentang persahabatan, toleransi, dan rasa ingin tahu. Cocok banget buat anak-anak yang lagi aktif belajar dan eksplorasi.

Jadi, jangan sampai kelewatan! Tonton keseruan DaDuDiDo mulai 23 Juni, setiap Senin–Jumat pukul 11.00 WIB, di GTV!

Belum scan ulang kanal digital GTV di set top box kamu? Buruan scan sekarang supaya nggak ketinggalan! Kalau butuh bantuan, langsung chat ke layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB).

Dan kalau mau nonton di mana aja? Gampang banget, cukup buka aplikasi RCTI+ atau Vision+ dan nikmati petualangan Da, Du, Di, dan Do kapan pun kamu mau!

(kha)