Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenalan Sama Teman-Teman Baru yang Menggemaskan! DaDuDiDo Tayang Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:07 WIB
Kenalan Sama Teman-Teman Baru yang Menggemaskan! DaDuDiDo Tayang Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!
Dadudidu
A
A
A

Ada yang baru dan super seru di GTV Amazing Kids! Mulai 23 Juni, kenalan yuk sama DaDuDiDo, serial animasi yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 11.00 WIB. Mereka siap banget bikin harimu makin berwarna!

Siapa sih mereka? Kenalan dulu sama si Da si api pemarah yang iseng, Du si angin ceria, Di si air yang selalu bisa menenangkan suasana, dan Do si tanah yang gampang banget khawatir! Mereka tinggal di taman mini yang cantik, dan tiap hari penuh dengan kejutan, yang pastinya bikin kamu ketawa!

Meski beda banget sifatnya, mereka bisa hidup rukun, saling bantu, dan belajar bareng. Serunya lagi, walau tanpa dialog, kamu tetap akan dibuat happy sama tingkah mereka.

Animasinya colorful, karakternya gemesin, dan ceritanya penuh makna tentang persahabatan, toleransi, dan rasa ingin tahu. Cocok banget buat anak-anak yang lagi aktif belajar dan eksplorasi.

Jadi, jangan sampai kelewatan! Tonton keseruan DaDuDiDo mulai 23 Juni, setiap Senin–Jumat pukul 11.00 WIB, di GTV!

Belum scan ulang kanal digital GTV di set top box kamu? Buruan scan sekarang supaya nggak ketinggalan! Kalau butuh bantuan, langsung chat ke layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB).

Dan kalau mau nonton di mana aja? Gampang banget, cukup buka aplikasi RCTI+ atau Vision+ dan nikmati petualangan Da, Du, Di, dan Do kapan pun kamu mau!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
GTV GTV Amazing Kids Dadudido
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/206/3188256//gtv_big_movies-xWM9_large.jpg
GTV Big Movies Hadir dengan Kualitas Gambar Super Jernih di Channel 30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186//animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122//gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188059//saksikan_perjuangan_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025_di_gtv-RqcG_large.jpg
Cara Nonton Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Makin Jernih!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement