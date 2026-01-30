Advertisement
Irfan Hakim Siap Bagi-Bagi Hadiah Fantastis di New Family 100

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |17:10 WIB
Irfan Hakim Siap Bagi-Bagi Hadiah Fantastis di New Family 100
Irfan Hakim Siap Bagi-Bagi Hadiah Fantastis di New Family 100. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Siap-siap karena New Family 100 akan memasuki musim baru dengan energi yang super fresh. Family game show favorit keluarga Indonesia ini siap menemani waktu santai keluarga Anda.

Kali ini, Irfan Hakim siap beraksi sebagai host baru! Dia bakal membuat acara menjadi heboh, penuh tawa, serta siap bikin peserta dan penonton ikutan semangat.

Selain host baru, New Family 100 juga membawa misi spesial lewat semangat 'Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga!'. Menariknya, Kini level hadiahnya dinaikin.

Para pejuang keluarga yang beruntung punya kesempatan besar buat bawa pulang hadiah impian, dari barang elektronik, motor, mobil baru, sampai uang tunai ratusan juta rupiah!

Biar semakin seru, kompetisinya juga dibuat makin panas lewat dua babak permainan baru: Tebak Kilat dan Pacu Jalur. Di babak ini, peserta tak cuma butuh pengetahuan, tapi juga kecepatan tangan dan kekompakan tim.

