HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi Asli Indonesia! Ada Petualangan Kiko yang Siap Temani Kamu di GTV Amazing Kids

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:30 WIB
Animasi Asli Indonesia! Ada Petualangan Kiko yang Siap Temani Kamu di GTV Amazing Kids
Petualangan Kiko
A
A
A

Bersiaplah menyelam ke dunia bawah air yang penuh warna, aksi, dan tawa bersama Petualangan Kiko, animasi kebanggaan asli Indonesia yang tayang di GTV Amazing Kids! Dia akan temani pagi si kecil setiap Senin sampai Jumat pukul 09.30 WIB, dan ikuti serunya petualangan Kiko dan kawan-kawan!

Kiko, si ikan mas koki pemberani, tidak sendirian! Ia ditemani Lola, Ting-Ting, Patino, dan Poli—sahabat setianya yang selalu siap menjelajahi dunia bawah air. Mereka bakal menghadapi musuh jahil seperti Karkus dan Pupus, serta terlibat dalam petualangan seru di episode-episode spesial seperti Pendekar Dadakan, Dimana Patino?, Fishtube, Mermaids & Dragons, hingga Uang Kaget!

Selain menyajikan cerita yang seru dan visual yang memanjakan mata, Petualangan Kiko juga punya banyak nilai edukatif yang penting untuk anak-anak. Mulai dari semangat kerja sama, keberanian menghadapi tantangan, rasa empati, hingga pentingnya menjaga alam sekitar, semuanya disampaikan dengan ringan, lucu, dan mudah dipahami oleh anak-anak.

Sebagai animasi lokal buatan anak bangsa, Petualangan Kiko adalah bukti bahwa Indonesia juga bisa menghadirkan tayangan anak berkualitas yang nggak kalah keren!

Jadi, jangan sampai kelewatan! Tonton Petualangan Kiko, animasi asli Indonesia yang tayang setiap Senin–Jumat pukul 09.30 WIB di GTV!

Sudah scan ulang kanal digital GTV di set top box kamu? Kalau belum, buruan scan ulang biar nggak ketinggalan aksi seru Kiko! Ada kendala? Hubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB, via chat saja).

Mau nonton di mana aja? Gampang! Tinggal buka aplikasi RCTI+ atau Vision+ sekarang juga!

(kha)

