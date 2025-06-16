Dikritik Imbas Rating Our Movie Jeblok, Namgoong Min: Aku akan Bertanggung Jawab!

SEOUL - Namgoong Min menanggapi kritik publik terkait drama terbarunya, Our Movie. Dalam unggahannya, sang aktor berterima kasih atas perhatian masyarakat atas drama yang dibintanginya bersama Jeon Yeo Been tersebut.

“Walaupun saat ini, rating Our Movie sangat rendah, tapi aku masih optimistis,” ujar Nam Goong Min dalam unggahannya di Insta Story seperti dikutip dari Allkpop, pada Senin (16/6/2025).

Sang aktor kemudian meminta penonton untuk bersabar dan terus menonton hingga episode 5. Dia kemudian membuat pernyataan tegas dan berani jika penonton masih belum menyukai dramanya setelah itu.

Namgoong Min Dikritik Imbas Rating Drama Our Movie Jeblok. (Foto: SBS)

“Tunggu sampai episode 5. Jika tidak ada perubahan rating, silakan memarahiku dengan kata-kata keras. Aku bahkan terima kalau kalian mengatakan kalau aku gagal. Aku akan bertanggung jawab!” ujarnya.

Drama Our Movie memulai debutnya di SBS, pada 13 Juni 2025. Drama ini berkisah tentang Lee Je Ha dan Lee Da Eum yang meyakini bahwa cinta tak bisa menunggu. Episode perdana drama itu membukukan rating yang cukup solid di angka 4,2 persen.