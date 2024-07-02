Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Namgoong Min Pertimbangkan Bintangi Drama Baru tvN, Our Film

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:41 WIB
Namgoong Min Pertimbangkan Bintangi Drama Baru tvN, <i>Our Film</i>
Namgoong Min pertimbangkan bintangi drama baru tvN, Our Film. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Namgoong Min bersiap kembali ke layar kaca setelah sukses besar drama My Dearest tahun lalu. StarNews melaporkan, dia digaet membintangi drama baru tvN, Our Film

Kabar tersebut disampaikan agensi sang aktor, 935 Entertainment. “Sang aktor mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Selasa (2/7/2024).

Drama Our Film berkisah tentang seorang sutradara film yang mengalami sophomore slump (penurunan kinerja) setelah sukses proyek perdananya. Sutradara tersebut kemudian bertemu aktris yang tengah sekarat.

Namgoong Min kabarnya mempertimbangkan untuk menjadi Lee Je Ha, sutradara dan penulis skenario yang menorehkan prestasi gemilang di proyek debutnya. Namun sukses itu tak bertahan lama dan dia mengalami ketidakpastian dalam kariernya.

Namgoong Min pertimbangkan bintangi drama baru tvN, Our Fil. (Foto: SBS)

Drama Our Film akan disutradarai oleh Lee Jung Heum yang pernah menggarap drama Inspector Koo dan Nobody Knows. Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Han Ga Eun dan Kang Kyung Min.

Jika Namgoong Min menerima tawaran membintangi Our Film maka ini akan menjadi proyek terbarunya setelah membintangi drama sejarah My Dearest pada 2023. Berkat drama tersebut, dia meraih penghargaan Aktor Terbaik dalam Baeksang Awards 2024.*

(SIS)

