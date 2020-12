SEOUL - Drama Awaken memang belum menyelesaikan penayangannya. Namun Namgoong Min sang aktor utama dalam drama tersebut sudah mengantongi proyek baru.

Mengutip Soompi, Kamis (17/12/2020), dia dipastikan menjadi bintang utama drama baru MBC, Black Sun. Keterlibatan sang aktor sempat menjadi perbincangan mengingat drama itu salah satu proyek blockbuster.

Biaya produksi Black Sun dengan 12 episode dikabarkan mencapai KRW15 miliar atau setara dengan Rp193,9 miliar. Kisahnya, tentang Han Ji Hyuk, agen terbaik National Intelligence Service (NIS).

Sebagai agen terbaik NIS, Ji Hyuk memiliki rekam jejak sempurna dalam menyelesaikan setiap misinya. Namun suatu hari dia menghilang setelah terlibat dalam misi menyingkirkan sebuah sindikat kejahatan.

Setahun kemudian, dia kembali dan bergabung dengan sindikat kejahatan lain untuk mengetahui siapa yang telah menjebaknya. Black Sun akan menjadi proyek perdana Namgoong Min berperan sebagai agen NIS sekaligus drama pertama sang aktor bersama MBC dalam 7 tahun terakhir.

Cerita Black Sun diadaptasi dari skrip karya Park Suk Ho yang memenangkan kompetisi skenario drama MBC pada 2018. Drama itu akan diarahkan oleh Kim Sung Ying, sutradara di balik drama My Healing Love dan The Flower in Prison.

Rencananya, MBC akan menayangkan Black Sun pada semester II-2021.*

