Series Sumber Rezeki, Kisah Kehidupan Anak Rantau di Ibu Kota. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Kehidupan anak rantau memang tak pernah mudah. Tema inilah yang disuguhkan GTV lewat series terbarunya berjudul Sumber Rezeki.

Kisahnya tentang Udin dan Ujang yang memutuskan meninggalkan desa dan datang ke Ibu Kota untuk mewujudkan mimpi besar mereka menjadi pro player e-Sports.

Setibanya di Ibu Kota, mereka justru tidak mengikuti kompetisi. Udin dan Ujang justru disibukkan dengan urusan mencari kos yang ternyata tak semudah yang mereka kira.

Dalam Sumber Rezeki episode 3 berjudul Lihat Kosanku Penuh Dengan Bunga, Udin dan Ujang kehadiran seorang idola yang membawa angin segar di tengah keputusasaan mereka.

Sosok itu membangkitkan kembali semangat dan impian yang sempat terkubur. Kira-kira siapa ya, bunga yang mereka maksud?

Kisah berlanjut ke episode 4 berjudul Jalan Pintas. Dalam episode ini, Udin dan Ujang mendapat undangan dari turnamen PMJC. Ujang melihatnya sebagai peluang emas, namun Udin masih dibalut keraguan.

Mereka merasa hidup di kota besar merupakan sebuah beban berat. Tapi akankah ini jadi jalan pintas yang mereka butuhkan untuk menjadi pro player e-sports?