JAKARTA - Vision+ Originals series yang berjudul "Sumber Rezeki" siap menghibur para pecinta komedi dan e-sports. Kamu bisa streaming dengan klik di sini.

Series yang dirilis pada 2021 ini mengisahkan perjalanan Udin dan Ujang, dua pemuda yang merantau ke Jakarta untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi pro player PUBG.



Dibintangi oleh pro streaming ternama Indonesia, Bang Pen dan Sky yang akan berperan sebagai Udin dan Ujang. Sumber Rezeki menawarkan perpaduan genre yang unik, yaitu komedi dan e-sports.

Vision+ Sajikan Perjalanan 2 Pemuda Jadi Pro Player PUBG dalam Series 'Sumber Rezeki' (Foto: MNC Media)

Di tengah perjuangan mereka untuk meraih mimpi, Udin dan Ujang dihadapkan pada berbagai masalah cinta dan persahabatan yang menghambat langkah mereka.



Selain itu, Ghea Indrawari, Axel Christian, Benny Moza, Bro Pasta, Dharty Manullang, Donna Visca, Fina Phillipe, dan Grace akan meramaikan serie ini.



Ikuti petualangan Udin dan Ujang, dua sahabat yang merantau ke Jakarta demi menggapai mimpi menjadi pro player PUBG. Saksikan bagaimana persahabatan mereka diuji dan diiringi tawa kocak dalam perjalanan mereka menuju puncak dunia game.