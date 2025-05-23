Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putus Nyambung, Ini Alasan Alyssa Daguise Mantap Terima Al Ghazali Kembali

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |05:31 WIB
JAKARTA - Hubungan asmara Alyssa Daguise dan Al Ghazali sempat beberapa kali putus nyambung. Namun kini, keduanya kembali bersama dan terlihat makin serius menatap masa depan.

Dalam sebuah video yang tayang di kanal YouTube The ALS, Alyssa mengungkap alasan di balik keputusannya menerima kembali Al Ghazali.

"Yang putus terakhir lumayan lama, enggak ada pikiran buat balikan. Kalau orang-orang di luar sana mikirnya gimana-gimana, kita beneran dua-duanya kayak, ‘No, it’s done’," ungkap Alyssa.

Potret Keluarga Al Ghazali Dinner Intimate dengan Keluarga Alyssa, Bahas Rencana dan Pernikahan
Putus Nyambung, Ini Alasan Alyssa Daguise Mantap Terima Al Ghazali Kembali

Namun segalanya berubah ketika Al Ghazali tiba di titik di mana ia ingin membangun hubungan yang lebih serius, bukan lagi sekadar pacaran. "Gue di posisi kayak, enggak mau cari apa-apa lagi, maunya cari pasangan buat nikah," jelas Al.

Pernyataan itu langsung disambut Alyssa yang ternyata juga berada di fase yang sama. "Aku juga enggak mau yang pacaran haha-hihi lagi," ujarnya tegas.

Bagi Al, perpisahan yang sempat terjadi justru menjadi momen untuk saling mengenal diri sendiri. "Tuhan mempertemukan kita, kita kenalan lagi. Semuanya berbeda. Alyssa dengan Alyssa yang baru, aku Al Ghazali yang baru, lebih dewasa. Mungkin perpisahan kemarin buat memahami diri sendiri dulu," jelas putra sulung Ahmad Dhani tersebut.

Alyssa mengaku sempat bertanya-tanya, kenapa dirinya selalu dipertemukan kembali dengan Al. Namun jawaban sederhana dari sang kekasih membuatnya yakin.

"Kenapa kamu terus balik? Meskipun sudah berusaha menjauh sejauh mungkin, dia tetap balik. Tujuan kamu di hidup tuh apa? Tujuan kamu ke aku apa?" tanya Alyssa.

"Terus dia cuma jawab satu, ‘Aku cuma mau punya keluarga.’ Ketika dia jawab itu, oke mungkin ini waktu yang tepat," lanjutnya.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
