HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Gagal Terwujud karena Ini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |16:02 WIB
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Gagal Terwujud karena Ini
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Gagal Terwujud karena Ini (Foto: IG Al)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise akan segera menikah. Namun di balik momen bahagia itu, keduanya mengungkap ada impian yang tak sempat terwujud dalam pernikahan mereka.

Dalam channel YouTube The ALs, pasangan ini membagikan cerita seputar konsep dream wedding mereka. Mereka ingin melaksanakan outdoor intimate pernikahan dengan orang-orang tersayang.

"Kalau bicara dream wedding, outdoor intimate, itu yang orang mungkin mau tahu," kata Alyssa. "Kita very intimate people," lanjutnya sambil menatap Al Ghazali.

Potret Keluarga Al Ghazali Dinner Intimate dengan Keluarga Alyssa, Bahas Rencana dan Pernikahan
Al Ghazali dan Alyssa Daguise Ungkap Konsep Pernikahan Impian, Gagal Terwujud karena Ini 

Alyssa pun menjelaskan bahwa karakter keluarganya memang cenderung menjaga privasi. "My family very private, kita enggak begitu sosmed, from my family side," ucapnya. 

Karena itu, sejak awal ia memang menginginkan sebuah pernikahan yang sederhana dan hangat bersama orang-orang terdekat. "Jadi aku emang dari awal penginnya intimate," imbuhnya.

Al Ghazali pun ikut menuturkan bahwa ia sebenarnya sempat merancang pernikahan yang digelar di luar kota, tepatnya di Yogyakarta. “Awalnya tuh aku berniat untuk nikah kayak di Yogya, karena aku suka environment-nya,” ungkap putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu.

Namun, rencana tersebut harus berubah karena pertimbangan keluarga besar. "Tapi karena keluargaku banyak banget, jadi kayaknya kalau di luar kota agak sulit ya. Jadi aku memutuskan di Jakarta," jelas Al.

 

