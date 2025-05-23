Sinopsis Film The Mauritanian, Kisah 14 Tahun di Penjara Tanpa Dakwaan

JAKARTA - Sinopsis film The Mauritanian akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film The Mauritanian merupakan drama hukum rilisan 2021 yang diangkat dari kisah nyata Mohamedou Ould Slahi, seorang pria asal Mauritania yang ditahan di penjara militer Amerika Serikat, Guantanamo Bay, selama 14 tahun tanpa pernah didakwa secara resmi.

Film ini disutradarai Kevin Macdonald dan diadaptasi dari buku memoar Guantánamo Diary karya Slahi yang dirilis tahun 2015. Tahar Rahim memerankan tokoh utama, Mohamedou Ould Slahi. Ia beradu akting dengan Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch, dan Zachary Levi dalam peran pendukung yang kuat dan menyentuh.

Rotten Tomatoes melaporkan 75 persen dari 217 ulasan kritikus bersifat positif, dengan rating rata-rata 6,6/10.

Sinopsis Film The Mauritanian

Cerita bermula pada November 2001, dua bulan setelah tragedi 9/11. Mohamedou Ould Slahi yang tinggal di Mauritania, diminta oleh aparat setempat untuk menemui perwakilan Amerika. Tanpa curiga, ia setuju. Namun sejak itu, ia menghilang.

Tiga tahun berselang, pada Februari 2005, pengacara asal Amerika, Nancy Hollander (diperankan Jodie Foster), dihubungi oleh rekan pengacara dari Paris yang mendapat permintaan dari keluarga Mohamedou. Mereka baru tahu dari koran bahwa Mohamedou ditahan di Guantanamo Bay dan dituduh terlibat dalam serangan 11 September.

Nancy pun tertarik menyelidiki kasus ini karena memiliki izin keamanan dari kasus sebelumnya. Bersama rekannya, Teri Duncan (Shailene Woodley), ia terbang ke Guantanamo dan bertemu Mohamedou untuk pertama kalinya. Sang tahanan langsung setuju untuk dibela oleh mereka.

Sementara itu, di New Orleans, Jaksa Militer Marinir, Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), diminta oleh atasannya untuk mengurus dakwaan terhadap Mohamedou. Stuart diberi informasi bahwa Mohamedou pernah bergabung dengan Al-Qaeda dan merekrut pelaku pembajak pesawat dalam tragedi 9/11—termasuk yang menabrakkan pesawat ke gedung tempat temannya meninggal.

Namun ketika Stuart mulai menelaah berkas, ia menemukan fakta mengejutkan. Dari surat Mohamedou dan dokumen intelijen, diketahui bahwa pengakuan Mohamedou diperoleh lewat penyiksaan brutal, termasuk pelecehan seksual oleh para penjaga. Bahkan, ibunya juga diancam akan dipenjara dan diperkosa jika ia tidak mengaku.

Karena tak tahan, Mohamedou akhirnya memberikan pengakuan palsu agar ibunya selamat dan penyiksaan dihentikan. Stuart pun menolak untuk melanjutkan kasus ini karena merasa tidak bermoral.