MUSIK

Lirik Lagu Stecu Stecu dari Faris Adam yang Viral di Tiktok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |06:11 WIB
Lirik Lagu Stecu Stecu dari Faris Adam yang Viral di Tiktok
Lirik Stecu Stecu dari Faris Adam yang Viral di Tiktok (Foto: Youtube Faris Adam)
JAKARTA - Lagu dari Indonesia bagian Timur kerap viral di media sosial. Paduan musik EDM membuatnya tersebut viral seperti lagu Stecu dari Faris Adam. Faris Adam merupakan penyanyi muda yang berasal dari Maluku Utara.

Stecu memiliki arti setelan cuek dalam lagu tersebut. Viral, membuat lagu Stecu kerap dinyanyikan dalam acara musik atau menjadi backsound video tren di media sosial.

Faris Adam
Lirik Lagu Stecu Stecu dari Faris Adam yang Viral di Tiktok

Lirik Stecu Stecu dari Faris Adam

Pandang pertama lia Nona langsung suka

Nona salting, stecu abis, buang muka

Sa mabuk, ko pu senyum tiap hari sampe fly

Datang dalam mimpi, inga Nona manis lai

Nona stecu, stelan cuek, aduhai

Kalo Nona suka, jang buang muka

