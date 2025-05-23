JAKARTA - Lagu dari Indonesia bagian Timur kerap viral di media sosial. Paduan musik EDM membuatnya tersebut viral seperti lagu Stecu dari Faris Adam. Faris Adam merupakan penyanyi muda yang berasal dari Maluku Utara.
Stecu memiliki arti setelan cuek dalam lagu tersebut. Viral, membuat lagu Stecu kerap dinyanyikan dalam acara musik atau menjadi backsound video tren di media sosial.
Pandang pertama lia Nona langsung suka
Nona salting, stecu abis, buang muka
Sa mabuk, ko pu senyum tiap hari sampe fly
Datang dalam mimpi, inga Nona manis lai
Nona stecu, stelan cuek, aduhai
Kalo Nona suka, jang buang muka