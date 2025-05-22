JAKARTA - Lagu Mangu dari Fourtwnty tengah viral di media sosial. Meski tengah berada dalam masa hiatus, lagu ini justru mencuri perhatian publik hingga menduduki posisi teratas di salah satu platform musik digital.
Popularitas Mangu semakin meluas setelah banyak digunakan sebagai latar musik dalam berbagai konten yang dibuat para pengguna media sosial. Melodinya yang lembut dan liriknya yang menyentuh membuat lagu ini mudah melekat di hati pendengar.
Lirik Lagu Mangu dari Fourtwnty
Suatu malam adam bercerita
Hawanya tak lagi di jalur yang sama
Bacaan dan doa yang mulai berbeda
Ego dan air mata kita bicara
Gila tak masuk logika
Termangu hatiku
Kau menggenggam kumenadahnya