HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu Mangu dari Fourtwnty yang Viral di Medsos

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |04:05 WIB
Lirik Lagu Mangu dari Fourtwnty yang Viral di Medsos
Lirik Lagu Mangu dari Fourtwnty yang Viral di Medsos (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Mangu dari Fourtwnty tengah viral di media sosial. Meski tengah berada dalam masa hiatus, lagu ini justru mencuri perhatian publik hingga menduduki posisi teratas di salah satu platform musik digital.

Popularitas Mangu semakin meluas setelah banyak digunakan sebagai latar musik dalam berbagai konten yang dibuat para pengguna media sosial. Melodinya yang lembut dan liriknya yang menyentuh membuat lagu ini mudah melekat di hati pendengar.

Lirik Lagu Mangu dari Fourtwnty

Suatu malam adam bercerita

Hawanya tak lagi di jalur yang sama

Bacaan dan doa yang mulai berbeda

Ego dan air mata kita bicara

Gila tak masuk logika

Termangu hatiku

Kau menggenggam kumenadahnya

