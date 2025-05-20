Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Rilis Teaser Poster Arab Maklum 3, Siap Kedatangan Girl From Dubai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:18 WIB
VISION+ Rilis Teaser Poster Arab Maklum 3, Siap Kedatangan Girl From Dubai
VISION+ Rilis Teaser Poster Arab Maklum 3, Siap Kedatangan Girl From Dubai (Foto: Vision+)
JAKARTA – Setelah sukses dengan dua musim sebelumnya, VISION+ kembali merilis teaser poster untuk serial original terbaru mereka, Arab Maklum 3: Girl From Dubai. Poster ini memperlihatkan suasana komedi keluarga khas Arab Maklum yang kali ini hadir dengan kejutan besar.

Sosok Maysarah, adik Abah Mahmud, menjadi kejutan utama. Ia baru saja pulang dari Dubai dengan gaya hidup progresif dan hobi pole dance.

Dalam teaser poster penuh warna dan ekspresi jenaka, Maysarah (diperankan oleh Fanny Ghassani) tampil menawan dengan gaun merah dan anting besar, menghadap ke arah keluarga besar yang panik dan heboh. Ekspresi para karakter lama seperti Abah Mahmud (Usama Harbatah), Umi Laela (Dhawiya Zaida), serta para pekerja Ahlan Tour seperti Aseng dan Burhan, menunjukkan bahwa kedatangan Maysarah akan mengguncang keseimbangan hidup mereka.

Arab Maklum
VISION+ Rilis Teaser Poster Arab Maklum 3, Siap Kedatangan Girl From Dubai

Arab Maklum 3 digarap oleh Martin Anugrah dan diproduksi oleh Cameo Production. Serial ini akan hadir dalam 8 episode berdurasi sekitar 30 menit, mengangkat genre komedi keluarga dengan sentuhan budaya yang kental. Musim ketiga ini akan mengeksplorasi konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, cinta segitiga kocak, hingga dilema kehidupan yang menyentuh.

