Malam Penentuan! Streaming Grand Final Indonesian Idol XIII di VISION+

JAKARTA – Panggung Indonesian Idol XIII akhirnya mencapai puncaknya: Grand Final! Nonton streaming malam puncak spektakuler ini Senin, 12 Mei 2025 pukul 21:15 WIB di VISION+, klik di sini.

Dua nama bersinar yang berhasil menembus semua tantangan dan eliminasi, Fajar Noor dan Shabrina Leanor, akan bertarung dalam penampilan pamungkas untuk memperebutkan gelar The Next Indonesian Idol.

Keduanya telah melewati perjalanan yang luar biasa. Di balik setiap lagu yang mereka nyanyikan, tersembunyi cerita tentang perjuangan, mimpi, dan keyakinan. Dari ribuan peserta audisi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, hanya dua sosok inilah yang berhasil berdiri di panggung terakhir dan kini, malam penentuan pun tiba.

Fajar dan Shabrina bukan hanya memiliki suara yang luar biasa, tapi juga telah menunjukkan konsistensi, daya juang, dan karisma panggung yang luar biasa sejak awal kompetisi.