Tawa, Tangis, dan Harapan Baru: Idolyfe Temani Awal Tahun 2026!

JAKARTA - Episode terbaru Idolyfe di awal tahun 2026 hadir dengan nuansa spesial bertajuk “Terima Kasih 2025!”. Episode kali ini dibuka dengan kehadiran DJ NONOY a.k.a Shakirra bersama tiga bintang Indonesian Idol, yaitu Manisa, Kenriz, dan Nakei.

Suasana langsung terasa hangat dan penuh semangat, terlebih ketika mereka menyanyikan lagu baru yang diciptakan bersama berjudul “Mari Rayakan”, sebagai simbol rasa syukur dan perayaan menyambut tahun baru.

Dalam obrolan santai, keempatnya juga berbagi cerita tentang bagaimana mereka menghabiskan malam pergantian tahun. Kenriz merayakan tahun baru dengan acara bakar-bakar bersama keluarga.

Nakei memilih menghabiskan waktu dengan keluarga berkeliling kota, menikmati berbagai makanan sambil menyaksikan kembang api. Manisa merayakan malam tahun baru bersama teman kos dan papanya dengan bakar-bakar sederhana, sementara Shakirra juga menghabiskan momen tersebut di rumah bersama keluarga tercinta.

Tak hanya cerita perayaan, mereka juga merefleksikan perjalanan sepanjang 2025 dengan mendeskripsikannya dalam satu kata.

Nakei menyebut 2025 sebagai tahun yang “menarik” karena banyak kejadian tak terduga di luar ekspektasi. Kenriz memilih kata “kacau” karena menggambarkan banyaknya lika-liku dan peristiwa besar yang terjadi, termasuk berbagai bencana.