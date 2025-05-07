Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Merasa Tertekan di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Kenapa?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:27 WIB
Ivan Gunawan Merasa Tertekan di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Kenapa?
Ivan Gunawan Merasa Tertekan di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Kenapa?
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku tertekan saat menghadiri akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar eksklusif di Ubud, Bali, pada Rabu (7/5/2025). Dia tampil nyentrik dengan busana motif batik dengan detail kembang dan kacamata.

Menariknya, presenter yang akrab disapa Igun tersebut mengaku sangat tertekan saat menghadiri pernikahan Luna dan Maxime. Pasalnya, dia didapuk sebagai saksi pernikahan kedua sahabatnya itu.

Namun Ivan Gunawan menjelaskan, tertekan bukan lantaran ditunjuk sebagai saksi pernikahan Luna.

“Tertekan karena geng perawan tua aku sudah menikah. Kalau dulu kan patokannya ‘Ah Luna Maya saja belum nikah. Ngapain nikah?’” ujarnya dikutip dari YouTube TS Media, pada Rabu (7/5/2025).

Meski begitu, Ivan Gunawan tetap berbahagia di hari pernikahan Luna dan Maxime. “Aku sampai bela-belain ke Bali untuk mereka. Pernikahan ini adalah sesuatu yang diharapkan Luna sejak lama. Jadi aku sempatkan hadir,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement