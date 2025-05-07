Ivan Gunawan Merasa Tertekan di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Kenapa?

Ivan Gunawan Merasa Tertekan di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier, Kenapa?

JAKARTA - Ivan Gunawan mengaku tertekan saat menghadiri akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar eksklusif di Ubud, Bali, pada Rabu (7/5/2025). Dia tampil nyentrik dengan busana motif batik dengan detail kembang dan kacamata.

Menariknya, presenter yang akrab disapa Igun tersebut mengaku sangat tertekan saat menghadiri pernikahan Luna dan Maxime. Pasalnya, dia didapuk sebagai saksi pernikahan kedua sahabatnya itu.

Namun Ivan Gunawan menjelaskan, tertekan bukan lantaran ditunjuk sebagai saksi pernikahan Luna.

“Tertekan karena geng perawan tua aku sudah menikah. Kalau dulu kan patokannya ‘Ah Luna Maya saja belum nikah. Ngapain nikah?’” ujarnya dikutip dari YouTube TS Media, pada Rabu (7/5/2025).

Meski begitu, Ivan Gunawan tetap berbahagia di hari pernikahan Luna dan Maxime. “Aku sampai bela-belain ke Bali untuk mereka. Pernikahan ini adalah sesuatu yang diharapkan Luna sejak lama. Jadi aku sempatkan hadir,” imbuhnya.