Doa Maia Estianty di Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier: Insya Allah Dunia Akhirat

JAKARTA - Maia Estianty menjadi salah satu tamu undangan dalam akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Ubud, Bali, pada Rabu (7/5/2025). Dia mengaku, sudah cukup lama mengenal Luna.

Persahabatannya dengan Luna, diakui Maia, lantaran mereka memiliki manajer yang sama. “Jadi kami dikenalin manajer,” ujarnya dikutip dari channel YouTube TS Media, pada Rabu (17/5/2025).

Sebagai sahabat, Maia yang hadir dalam balutan dress berwarna merah muda itu memberikan doa khusus untuk Luna Maya dan Maxime Bouttier. Dia berharap, pernikahan Luna dan Maxime langgeng hingga maut memisahkan.

“Jodoh tidak bisa ditebak. Bisa bertemu di mana saja dan di usia berapapun. Alhamdulillah, Luna mendapat jodoh yang tepat untuk dia dan menerima apa adanya dia. Insya Allah, mereka bersama selamanya, dunia dan akhirat,” ungkapnya.

Doa serupa juga diungkapkan Asri Welas. Dia berharap, Luna Maya dan Maxime Bouttier selalu diselimuti cinta dan kebahagiaan dalam menjalani pernikahan. Dia juga berharap, Maxime menjadi suami yang selalu mencintai Luna.