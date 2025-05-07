Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Kenang Momen Luna Maya Comblangi Dirinya dan Anang Hermansyah 17 Tahun Silam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:34 WIB
Ashanty Kenang Momen Luna Maya Comblangi Dirinya dan Anang Hermansyah 17 Tahun Silam
Ashanty Kenang Momen Luna Maya Comblangi Dirinya dan Anang Hermansyah 17 Tahun Silam. (Foto: Instagram/@ashanty_ash)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty menjadi salah satu tamu undangan yang hadir dalam akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Bali, pada Rabu (7/5/2025). 

Keduanya kompak mengenakan busana bernuansa batik dipadukan dengan aksen hitam. Ashanty mengaku bahagia menjadi saksi dari kebahagiaan Luna dan Maxime. 

Happy banget untuk Luna dan Maxime. Happy wedding, kami doakan semoga sakinah dan langgeng. Kami doakan yang terbaik,” tutur Ashanty menjelang akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier, dikutip dari YouTube TS Media, pada Rabu (7/5/2025). 

Ashanty membeberkan, Luna Maya punya peran yang sangat besar dalam kehidupannya. Luna dan almarhum Olga Syahputra yang pada 2008 menjadi host Dahsyat, menjodohkan dirinya dengan Anang Hermansyah.

“Karena itu, saya berharap, Luna dan Maxime bisa menjaga satu sama lain dalam keadaan susah maupun senang. Aku yakin, mereka bisa melewati semuanya dengan berpegangan tangan,” kata Ashanty.

Ashanty
Ashanty

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement