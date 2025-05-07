Ashanty Kenang Momen Luna Maya Comblangi Dirinya dan Anang Hermansyah 17 Tahun Silam

JAKARTA - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty menjadi salah satu tamu undangan yang hadir dalam akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier yang digelar di Bali, pada Rabu (7/5/2025).

Keduanya kompak mengenakan busana bernuansa batik dipadukan dengan aksen hitam. Ashanty mengaku bahagia menjadi saksi dari kebahagiaan Luna dan Maxime.

“Happy banget untuk Luna dan Maxime. Happy wedding, kami doakan semoga sakinah dan langgeng. Kami doakan yang terbaik,” tutur Ashanty menjelang akad nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier, dikutip dari YouTube TS Media, pada Rabu (7/5/2025).

Ashanty membeberkan, Luna Maya punya peran yang sangat besar dalam kehidupannya. Luna dan almarhum Olga Syahputra yang pada 2008 menjadi host Dahsyat, menjodohkan dirinya dengan Anang Hermansyah.

“Karena itu, saya berharap, Luna dan Maxime bisa menjaga satu sama lain dalam keadaan susah maupun senang. Aku yakin, mereka bisa melewati semuanya dengan berpegangan tangan,” kata Ashanty.