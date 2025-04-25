Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 219-220

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 219-220 bercerita tentang Noah yang pergi menemui Maudy untuk bertanya soal selimut Arkana. Namun Maudy tidak bisa menemukan selimut itu.

Noah curiga, Sarni mengambil selimut tersebut. Sementara itu, Biru dan Amira berusaha menjenguk Arkana yang telah dipindahkan ke ruang rawat. Namun Vernie melarang dan mengusir keduanya.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu. (Foto: MNC Media)

Tak lama, Amira mendapat pesan dari Sarni yang menemukan selimut biru Arkana dengan bordiran ‘Klinik Bersalin Bidan Indah’. Firasat Amira semakin kuat bahwa Arkana adalah anak yang hilang.

Mereka kemudian pergi ke rumah sakit tempat Vernie melahirkan. Namun pihak rumah sakit tidak bisa memberikan informasi apapun kepadanya. Mendengar itu Amira dan Biru pun sepakat untuk meminta bantuan Dion.

Apakah Dion berhasil menemukan data-data rumah sakit terkait informasi Vernie? Tonton kelanjutannya di sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)