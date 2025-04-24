Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bunda Iffet Masuk Rumah Sakit, Bimbim Slank Minta Doa

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |19:38 WIB
Bunda Iffet Masuk Rumah Sakit, Bimbim Slank Minta Doa
Bunda Iffet Masuk Rumah Sakit, Bimbim Slank Minta Doa. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
JAKARTA - Bimbim Slank menyampaikan kabar kurang menyenangkan. Sang ibu, Iffet V Sidharta yang juga menjadi saksi perjalan Slank selama 4 dekade dikabarkan masuk rumah sakit. Bimbim pun meminta doa terbaik untuk kesembuhan sang bunda. 

“Tolong didoakan ya karena sekarang beliau sedang di rumah sakit. Kebetulan beliau sedang drop dan butuh recovery panjang,” ujar drummer Slank itu di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

SLANK
Bimbim Slank mengungkapkan, ibunya sedang menjalani perawatan medis karena kondisi kesehatannya yang memburuk. (Foto: Okezone)

Bimbim mengungkapkan, Bunda Iffet masuk rumah sakit sejak 21 April silam. Bimbim mengaku, belum mengetahui secara pasti penyakit apa yang diidap sang ibu. Hal ini karena tim dokter masih mengobservasi kesehatan ibunya.

“Masih observasi sebenarnya. Saat ini dokter bilang, kondisi beliau mulai melemah,” kata drummer 58 tahun itu menambahkan.

Bunda Iffet merupakan sosok yang berpangruh bagi perjalanan Slank. Belakangan, dia jarang terlihat mendampingi Bimbim dan kawan-kawan manggung karena usianya yang semakin sepuh.*

(SIS)

