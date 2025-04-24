Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ryan Gosling Gabung Star Wars: Starfighter, Tayang di Bioskop Mei 2027

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |22:30 WIB
Ryan Gosling Gabung Star Wars: Starfighter, Tayang di Bioskop Mei 2027
Ryan Gosling Gabung Star Wars: Starfighter, Tayang di Bioskop Mei 2027. (Foto: GQ)
A
A
A

LOS ANGELES - Ryan Gosling dipastikan bergabung dalam produksi film Star Wars: Starfighter, arahan sutradara Shawn Levy yang dijadwalkan rilis di bioskop pada Mei 2027.

Mengutip Variety, film yang akan bersetting 5 tahun setelah Star Wars: The Rise of Skywalker itu akan diproduksi pada musim gugur 2025. Namun plot Starfighter dipastikan tidak akan terkait dengan The Rise of Skywalker.

“Film ini adalah petualangan baru yang menampilkan karakter-karakter baru dengan latar waktu yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya,” ujar Lucasfilm, rumah produksi yang menggarap Star Wars Universe.

Rencana penggarapan film baru Star Wars tersebut diumumkan Lucasfilm dalam Star Wars Celebration, sebuah ajang fanmeeting yang digelar di Jepang, belum lama ini.

Fans diperlihatkan foto perlengkapan tidur masa kecil Ryan Gosling dengan label ‘ Star Wars’. Dalam video singkat itu, sang aktor mengatakan, dia telah lama bermimpi untuk bergabung dengan Star Wars.

“Film Star Wars sudah ada di nadiku sejak lama. Dia seperti DNA yang membuatku bermimpi untuk menjadi bagian dari film itu,” ujarnya dalam ajang tersebut.

Ryan Gosling menambahkan, “Skrip Star Wars: Starfighter sangat bagus! Ada banyak petualangan dengan karakter yang sangat orisinal. Film ini adalah kesempatan bagi fans untuk melihat sesuatu yang belum pernah ditampilkan dalam Star Wars manapun sebelumnya.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
