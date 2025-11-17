Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!

JAKARTA - Film Now You See: Now You Dont jadi salah satu sineas paling dinantikan para penonton. Ini merupakan film ketiga yang telah ditunggu setelah perilisan Now You See Me 2 pada tahun 2015 silam.

10 tahun menanti untuk film ketiga, Now You See Me: Now You Don’t menyuguhkan kisah seru penuh intrik dari para pesulap hebat. Film ini pun kembali dibintangi para aktor yakni Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco dan Isla Fisher dalam grup The Horsemen.

Adapun sejumlah pesulap baru di film ketiga Now You See Mew ini yakni Ariana Greenblatt sebagai June, Justice Smith sebagai Charlie, dan Dominic Sessa sebagai Bosco yang akan bekerjasama dengan The Horsemen.

Masih mengusung formasi lama dari The Horsemen, film ini akan dibuka dengan kisah dari Danny, Merrit, Jack, dan Henley dalam grup sulap penunggang kuda. Kejutan dan trik sulap menakjubkan siap mengejutkan para penonton di film terbaru ini.

Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t