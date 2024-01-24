Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ryan Gosling Kecewa Margot dan Sutradara Barbie Tak Masuk Nominasi Oscar 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:39 WIB
Ryan Gosling Kecewa Margot dan Sutradara Barbie Tak Masuk Nominasi Oscar 2024
Ryan Gosling kecewa Margot Robbie tak masuk nominasi Oscar 2024 (Foto: ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Pemeran Ken di film Barbie, Ryan Gosling mengungkapkan kekecewaan setelah mengetahui daftar nominasi Piala Oscar 2024. Sebab Greta Gerwig yang tidak masuk dalam nominasi Sutradara Terbaik dan Margot Robbie tidak dinominasikan sebagai Aktris Terbaik untuk film Barbie.

Dilansir dari People, Rabu (24/1/2024), dalam acara Piala Oscar 2024, Gosling mendapat nominasi Aktor Pendukung Terbaik untuk film Barbie. Namun ia memikirkan nasib Greta Gerwig yang gagal masuk nominasi dalam kategori Sutradara Terbaik, dan Margot Robbie, yang tidak masuk dalam kategori Aktris Terbaik.

Ryan Gosling Kecewa Margot dan Sutradara Barbie Tak Masuk Nominasi Oscar 2024

"Tidak ada Ken tanpa Barbie, dan tidak ada film Barbie tanpa Greta Gerwig dan Margot Robbie, dua orang yang paling bertanggung jawab atas film yang membuat sejarah dan dirayakan secara global ini. Tidak ada pengakuan yang mungkin diperoleh siapa pun dalam film ini tanpa bakat mereka." , ketabahan dan kejeniusan (mereka),” kata Gosling kepada People.

Aktor 43 tahun itu mengaku kecewa karena dua sahabatnya ini tidak masuk dalam kategori masing-masing. Padahal menurutnya keduanya sangat layak untuk masuk dua kategori di Piala Oscar 2024.

“Melawan segala rintangan hanya dengan sepasang boneka yang tidak berjiwa, berpakaian minim, mereka membuat kami tertawa, mereka menghancurkan hati kami, mereka mendorong budaya dan mereka membuat sejarah. Karya mereka harus diakui bersama dengan yang lain yang sangat layak, nominasi,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/33/2981795/astaga-john-cena-bugil-di-panggung-di-piala-oscar-2024-UMsMuLMqdj.jpg
Astaga, John Cena Bugil di Panggung di Piala Oscar 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/206/2981790/daftar-lengkap-pemenang-piala-oscar-2024-oppenheimer-mendominasi-kWuZNpUOJu.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2024, Oppenheimer Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/206/2981780/sejarah-robert-downey-jr-akhirnya-raih-piala-oscar-EjodZLD49K.jpg
Sejarah, Robert Downey Jr Akhirnya Raih Piala Oscar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/206/2959602/lebih-berwarna-nominasi-oscar-2024-jadi-sorotan-XSnTwWXiAm.jpg
Lebih Berwarna, Nominasi Oscar 2024 Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/206/2959572/imbas-film-barbie-billie-eilish-masuk-nominasi-oscar-2024-LMgYWHF4gT.jpg
Imbas Film Barbie, Billie Eilish Masuk Nominasi Oscar 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/206/2959461/daftar-lengkap-nominasi-piala-oscar-oppenheimer-mendominasi-4bbu87dIyn.jpg
Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar, Oppenheimer Mendominasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement