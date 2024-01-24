Ryan Gosling Kecewa Margot dan Sutradara Barbie Tak Masuk Nominasi Oscar 2024

LOS ANGELES - Pemeran Ken di film Barbie, Ryan Gosling mengungkapkan kekecewaan setelah mengetahui daftar nominasi Piala Oscar 2024. Sebab Greta Gerwig yang tidak masuk dalam nominasi Sutradara Terbaik dan Margot Robbie tidak dinominasikan sebagai Aktris Terbaik untuk film Barbie.

Dilansir dari People, Rabu (24/1/2024), dalam acara Piala Oscar 2024, Gosling mendapat nominasi Aktor Pendukung Terbaik untuk film Barbie. Namun ia memikirkan nasib Greta Gerwig yang gagal masuk nominasi dalam kategori Sutradara Terbaik, dan Margot Robbie, yang tidak masuk dalam kategori Aktris Terbaik.

"Tidak ada Ken tanpa Barbie, dan tidak ada film Barbie tanpa Greta Gerwig dan Margot Robbie, dua orang yang paling bertanggung jawab atas film yang membuat sejarah dan dirayakan secara global ini. Tidak ada pengakuan yang mungkin diperoleh siapa pun dalam film ini tanpa bakat mereka." , ketabahan dan kejeniusan (mereka),” kata Gosling kepada People.

Aktor 43 tahun itu mengaku kecewa karena dua sahabatnya ini tidak masuk dalam kategori masing-masing. Padahal menurutnya keduanya sangat layak untuk masuk dua kategori di Piala Oscar 2024.

“Melawan segala rintangan hanya dengan sepasang boneka yang tidak berjiwa, berpakaian minim, mereka membuat kami tertawa, mereka menghancurkan hati kami, mereka mendorong budaya dan mereka membuat sejarah. Karya mereka harus diakui bersama dengan yang lain yang sangat layak, nominasi,” tambahnya.

BACA JUGA: