Labubu akan Dijadikan Film oleh Sony, Gebrakan Baru di Industri Hollywood

JAKARTA - Fenomena boneka berbulu Labubu semakin mendunia. Bahkan kini Sony Pictures dikabarkan akan mengangkat Labubu menjadi film layar lebar.

Perusahaan boneka asal China dan Sony Pictures telah menandatangani kerja sama untuk proyek ini. Namun sejauh ini belum ada produser atau sutradara yang terikat kontrak kerja sama.

Belum diketahui pasti juga apakah film ini nantinya akan berupa animasi atau live-action. Labubu sendiri adalah kreasi seniman Kasing Lung yang berbasis di Eropa, diproduksi oleh perusahaan mainan asal Tiongkok, Pop Mart.

Desainnya unik yaitu monster kecil dengan gigi runcing, terinspirasi dari dongeng Nordik menurut sang kreator. Labubu mulai populer di Asia Tenggara sejak 2019 setelah dipasarkan oleh Pop Mart.

Popularitas Labubu melonjak tajam, terutama di Asia Tenggara, setelah diangkat oleh selebriti papan atas seperti Lisa BLACKPINK, Rihanna, dan Emma Roberts. Bahkan edisi boneka terbatas sering langsung ludes terjual dan mencapai harga tinggi di pasar kolektor.