Vision+ Garap Ulang Catatan Hati Seorang Istri, Tampil Lebih Segar dari Versi Sinetron

JAKARTA - Vision+ siap merilis original series terbaru berjudul Catatan Hati Seorang Istri (CHSI), yang merupakan adaptasi dari sinetron fenomenal RCTI tahun 2014. Versi terbarunya ini akan dibintangi oleh Naysilla Mirdad dan Baskara Mahendra sebagai pemeran utama.

Vision+ melihat CHSI sebagai salah satu tayangan yang sangat kuat secara cerita dan emosional, serta masih relevan dengan kehidupan masa kini. Karena itulah, Emilka Chaidir selaku Head of Movie & OTT Vision+ menyebut bahwa CHSI layak diangkat kembali dalam format yang lebih segar dan modern.

"CHSI mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu adalah IP yang sangat kuat. Pada tahun itu luar biasa dan kita merasa IP ini juga akan sangat kuat once kita coba terjemahkan ke series dan isu-isu yang dibawa juga masih relate ke edisi sekarang. CHSI is very hot property ya. Jadi memang udah seharusnya kita remake," ujar Emilka saat konferensi pers di MNC Tower.

Vision+ Hidupkan Kembali Catatan Hati Seorang Istri

Untuk menggarap proyek ini, Vision+ menggandeng sutradara Sondang Pratama. Ia dipercaya mampu menyajikan cerita Catatan Hati Seorang Istri dalam nuansa kekinian tanpa menghilangkan esensi utama yang sudah dikenal penonton sejak dulu.