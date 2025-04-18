Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Vision+ Garap Ulang Catatan Hati Seorang Istri, Tampil Lebih Segar dari Versi Sinetron

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |10:01 WIB
Vision+ Garap Ulang Catatan Hati Seorang Istri, Tampil Lebih Segar dari Versi Sinetron
Vision+ Garap Ulang Catatan Hati Seorang Istri, Tampil Lebih Segar dari Versi Sinetron (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ siap merilis original series terbaru berjudul Catatan Hati Seorang Istri (CHSI), yang merupakan adaptasi dari sinetron fenomenal RCTI tahun 2014. Versi terbarunya ini akan dibintangi oleh Naysilla Mirdad dan Baskara Mahendra sebagai pemeran utama.

Vision+ melihat CHSI sebagai salah satu tayangan yang sangat kuat secara cerita dan emosional, serta masih relevan dengan kehidupan masa kini. Karena itulah, Emilka Chaidir selaku Head of Movie & OTT Vision+ menyebut bahwa CHSI layak diangkat kembali dalam format yang lebih segar dan modern.

"CHSI mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu adalah IP yang sangat kuat. Pada tahun itu luar biasa dan kita merasa IP ini juga akan sangat kuat once kita coba terjemahkan ke series dan isu-isu yang dibawa juga masih relate ke edisi sekarang. CHSI is very hot property ya. Jadi memang udah seharusnya kita remake," ujar Emilka saat konferensi pers di MNC Tower.

Vision+ Hidupkan Kembali Catatan Hati Seorang Istri
Vision+ Hidupkan Kembali Catatan Hati Seorang Istri

Untuk menggarap proyek ini, Vision+ menggandeng sutradara Sondang Pratama. Ia dipercaya mampu menyajikan cerita Catatan Hati Seorang Istri dalam nuansa kekinian tanpa menghilangkan esensi utama yang sudah dikenal penonton sejak dulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177573/samo_rafael-K2Vf_large.jpg
Ternyata, Samo Rafael Simpan Rasa untuk Yuki Kato dalam Series Still Single
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177531/still_single-kUK6_large.jpg
VISION+ Rilis Series Still Single: Kisah Cinta, Zodiak, dan Pencarian Jati Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/598/3177116/microdrama_harga_sebuah_peran-ea4Y_large.jpg
Microdrama VISION+ Harga Sebuah Peran: Ketika Ambisi dan Cinta Beradu di Dunia Hiburan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/598/3176863/menjemput_cinta_lama-Y4xm_large.jpg
Microdrama VISION+ Menjemput Cinta Lama: Ketika Luka Masa Lalu Bertemu Kesempatan Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/598/3176060/still_single-ZpzN_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Pria Romantis Penuh Pesona dalam Series VISION+ Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement