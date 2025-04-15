Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 1-2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |20:05 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 1-2
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 1-2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku bercerita tentang Alya yang tidak menyangka jika sang ayah, Fuad, memaksanya menikah dengan Komar akibat terlilit utang. 

Alya kemudian memutuskan lari ke sebuah curug dan tanpa sengaja menabrak Devan yang membuat mereka jatuh ke dalam air. Devan kebetulan mendatangi curug tersebut untuk memantau proyeknya di kawasan Sukabumi.

Devan berjanji kepada Baldy sang ayah untuk membuat proyek tersebut besar dan sukses. Tak lama dari kejadian itu, Yuni collaps dan dibawa ke rumah sakit. Alya membutuhkan dana sebesar Rp70jt untuk pengobatan perempuan itu. 

Ia bingung mau cari uang itu ke mana. Alya akhirnya curhat ke Cakra yang berjanji akan membantunya untuk mendapatkan uang tersebut. Namun Cakra tak memberi tahu cara apa yang dia gunakan untuk mendapatkan uang.

Di rumah sakit, Yuni merasa pasrah dan yakin hidupnya tak lama lagi. Namun, Alya meyakinkan dirinya bahwa ada donor ginjal untuknya dan operasinya akan segera dilakukan.

Apakah operasi Yuni akan berhasil? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku selengkapnya di RCTI, setiap Selasa-Minggu pukul 21.15 WIB.*

(SIS)

