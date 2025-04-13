Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 204

JAKARTA - Elang mengikuti Biru yang tergesa-gesa pergi ke RS Polri Setia Budi. Elang memiliki firasat buruk soal Noah. Noah harus dioperasi karena mengalami pendarahan dalam perutnya. Di saat yang sama, Arkana mengalami mimpi buruk tentang Noah. Arkana terbangun penuh sesak sambil menangis karena ingin bertemu Noah.

Di sisi lain, Maudy melihat Arkana yang masih rewel tidak mau makan. Akhirnya Maudy menelepon Vernie. Maudy terkejut ketika Vernie bilang Arkana tidak mungkin bisa menelepon Noah karena sedang masuk ICU.

(tty)