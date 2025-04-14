Terbang ke Luar Angkasa, Katy Perry Antusias Jalani Pelatihan Terakhir

LOS ANGELES – Penyanyi ternama Katy Perry bersiap mencetak sejarah baru dengan bergabung dalam misi luar angkasa pertama yang seluruh krunya terdiri dari perempuan. Bersama timnya, ia akan terbang ke luar angkasa lewat penerbangan Blue Origin Flight NS-31 pada Senin, 14 April 2025 pukul 08.30 waktu setempat.

Dilansir dari Independent, Perry menjalani pelatihan terakhir sebagai bagian dari persiapan menjadi astronot. Ia akan bergabung dengan mantan ilmuwan roket NASA Aisha Bowe, aktivis hak-hak sipil Amanda Nguyen, produser film Kerianne Flynn, dan jurnalis Lauren Sanchez. Seluruh kru telah tersertifikasi dan siap menjalani penerbangan luar angkasa singkat berdurasi sekitar 10 menit.

Foto resmi para kru telah dirilis oleh Blue Origin, dan Katy Perry juga mengunggah momen-momen persiapannya. Dalam salah satu unggahannya bersama Lauren Sanchez, Perry menulis bahwa dirinya akan “menjadi astronot dalam hitungan jam.” Keduanya terlihat mengenakan pakaian terusan biru yang dirancang khusus oleh Sanchez untuk misi tersebut.

Sehari sebelum penerbangan, Perry sempat berbagi cerita lewat sebuah video di Instagram. Ia merasa perjalanannya ke luar angkasa sudah menjadi takdir.

“Saya selalu mencari tanda-tanda kecil dari surga, dari pemandu saya, dari malaikat saya, dari versi diri saya yang lebih tinggi,” ucapnya.

“Dan kali ini, jawabannya terdengar sangat jelas,” tambahnya.

Dalam wawancara dengan Associated Press beberapa waktu lalu, Perry mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengambil langkah berani yang belum banyak dilakukan oleh perempuan.

“Saya berkata pada diri saya setiap hari, ‘Kamu berani, kamu hebat, dan kamu melakukan ini untuk generasi mendatang. Untuk menginspirasi banyak orang, terutama gadis-gadis muda, agar mereka bisa berkata, ‘Aku juga akan pergi ke luar angkasa suatu hari nanti.’ Tidak ada batasan,” ujarnya.