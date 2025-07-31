Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Dinner Bareng, Justin Trudeau Terlihat Nonton Konser Katy Perry

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:30 WIB
Usai Dinner Bareng, Justin Trudeau Terlihat Nonton Konser Katy Perry
Usai Dinner Bareng, Justin Trudeaau Terlihat Nonton Konser Katy Perry. (Foto: Instagram/@justinpjtrudeau)
A
A
A

MONTREAL - Mantan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau terlihat menonton konser 'Lifetimes' Katy Perry di Bell Centre, Montreal, pada 30 Juli 2025. 

Trudeau yang tampil kasual dalam balutan kaus hitam itu tampak hadir bersama putrinya, Ella-Grace. Dalam foto yang dibagikan akun X @PopBase, Trudeau asyik sing along saat Perry membawakan lagu Dark Horse

Kehadiran Justin Trudeau di konser Perry juga diabadikan akun X @caffeinemilktea yang membagikan foto selfie-nya dengan latar sang politikus di venue konser. 

"Bayangkan lo mendapatkan posisi kursi terbaik di sebuah konser plus ada mantan perdana menteri di belakangmu tengah asyik mendukung pacar barunya," kata warganet tersebut.

Justin Trudeau (X/PopBase)
Usai Dinner Bareng, Justin Trudeaau Terlihat Nonton Konser Katy Perry. (Foto: X/@PopBase)

Warganet pun ramai-ramai mendukung hubungan baru ibu satu anak tersebut bersama Trudeau. "Oh, lihatlah betapa happy dan bebasnya Justin Trudeau di konser Katy Perry," ungkap seorang warganet.

Lainnya menambahkan, "Aku rasa, mereka pasangan yang cocok satu sama lain."

Momen Justin Trudeau menonton konser Katy Perry terjadi setelah keduanya terlihat makan malam bareng di Le Violon, Montreal, pada 28 Juli silam. 

Berdasarkan pengakuan saksi mata, Trudeau dan Perry terlibat obrolan intimate malam itu. Setelah makan malam, keduanya melanjutkan 'kencan' mereka keesokan harinya di Mount Royal Park. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159130/katy_perry-BcDf_large.jpg
Katy Perry Terciduk Dinner Bareng Justin Trudeau usai Putus dari Orlando Bloom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148794/orlando_bloom_dan_katy_perry-3csu_large.jpg
Katy Perry dan Orlando Bloom Diisukan Putus setelah 6 Tahun Bertunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130674/katy_perry-a6E1_large.jpg
Terbang ke Luar Angkasa, Katy Perry Antusias Jalani Pelatihan Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/14/33/2746375/selfie-dengan-gwyneth-paltrow-katy-perry-disebut-bak-boneka-yang-menyeramkan-7JjOfmwkv9.jpg
Selfie dengan Gwyneth Paltrow, Katy Perry Disebut Bak Boneka yang Menyeramkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/12/206/2593199/katy-perry-didapuk-untuk-mengisi-suara-film-animasi-melody-Q6mA8DylVD.jpg
Katy Perry Didapuk untuk Mengisi Suara Film Animasi Melody
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/18/33/2533891/katy-perry-ungkap-kebiasan-buruk-orlando-bloom-k9tGtZgeWq.jpeg
Katy Perry Ungkap Kebiasan Buruk Orlando Bloom
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement