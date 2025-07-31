Usai Dinner Bareng, Justin Trudeau Terlihat Nonton Konser Katy Perry

MONTREAL - Mantan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau terlihat menonton konser 'Lifetimes' Katy Perry di Bell Centre, Montreal, pada 30 Juli 2025.

Trudeau yang tampil kasual dalam balutan kaus hitam itu tampak hadir bersama putrinya, Ella-Grace. Dalam foto yang dibagikan akun X @PopBase, Trudeau asyik sing along saat Perry membawakan lagu Dark Horse.

Kehadiran Justin Trudeau di konser Perry juga diabadikan akun X @caffeinemilktea yang membagikan foto selfie-nya dengan latar sang politikus di venue konser.

"Bayangkan lo mendapatkan posisi kursi terbaik di sebuah konser plus ada mantan perdana menteri di belakangmu tengah asyik mendukung pacar barunya," kata warganet tersebut.

Usai Dinner Bareng, Justin Trudeaau Terlihat Nonton Konser Katy Perry. (Foto: X/@PopBase)

Warganet pun ramai-ramai mendukung hubungan baru ibu satu anak tersebut bersama Trudeau. "Oh, lihatlah betapa happy dan bebasnya Justin Trudeau di konser Katy Perry," ungkap seorang warganet.

Lainnya menambahkan, "Aku rasa, mereka pasangan yang cocok satu sama lain."

Momen Justin Trudeau menonton konser Katy Perry terjadi setelah keduanya terlihat makan malam bareng di Le Violon, Montreal, pada 28 Juli silam.

Berdasarkan pengakuan saksi mata, Trudeau dan Perry terlibat obrolan intimate malam itu. Setelah makan malam, keduanya melanjutkan 'kencan' mereka keesokan harinya di Mount Royal Park.