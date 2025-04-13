Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 1:  Ketahuan Selingkuh, Natasha Putus dari Reno

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |13:58 WIB
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 1:  Ketahuan Selingkuh, Natasha Putus dari Reno
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date episode 1. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Have a Nice Date adalah series bergenre drama romantis yang mengangkat tema dating apps, tak hanya tentang percintaan, series ini juga membahas tentang hubungan persahabatan antartokoh. Vonny Felicia sebagai Natasha, Raja Gianucca sebagai Reno, Cathy Fakandi sebagai Jessica, Bagas Ran sebagai Gio, Julian Jacob sebagai Hanzel, dan Rizky Nanda sebagai Rico. Serial ini disutradarai oleh sutradara muda berbakat bernama Indra Wang.

Episode pertama Have a Nice Date menceritakan seorang mahasiswi bernama Natasha yang baru saja mengakhiri hubungan dengan pacarnya, Reno. Natasha merasa akhir-akhir ini Reno berubah karena mereka tidak lagi memiliki banyak kesempatan untuk bertemu.

Jessica, sahabat baik Natasha, merasa hal tersebut tidak perlu disesali. Ia berusaha membujuk Natasha untuk mencari pasangan baru menggunakan dating apps untuk melupakan Reno. Awalnya, Natasha merasa ragu, karena mencari pasangan secara online merupakan hal yang asing baginya, namun Jessica berusaha meyakinkan sahabatnya itu, karena ia yakin bahwa itu adalah cara terbaik.

“Time will heal, Nat. Trust me. Dan, lo tau kan kalo gue itu emang ahlinya dalam hal ginian. Sudah! Pokoknya semua bakal baik-baik aja. Asalkan lo ikutin nasehat gua,” ujar Jessica pada Natasha.

 

