Original Series Vision+ Kartu Keluarga, Ceritakan Drama Pernikahan Palsu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |17:30 WIB
Original Series Vision+ Kartu Keluarga, Ceritakan Drama Pernikahan Palsu
Original Series Vision+ Kartu Keluarga (Foto: Vision+)
JAKARTA Vision+ akan kembali menghadirkan original series terbaru dengan genre drama komedi keluarga berjudul Kartu Keluarga. Series ini diproduksi oleh Screenmedia Films dengan Sukhdev Singh sebagai produser.

Kartu Keluarga berkisah tentang perjuangan Sri Widuri, seorang single mother yang terpaksa harus terlibat dalam pernikahan palsu dengan Ambardi demi mendapatkan Kartu Keluarga baru.

Original Series Vision+ Kartu Keluarga, Ceritakan Drama Pernikahan Palsu

Pernikahan palsu dilakukan untuk mendaftarkan anak mereka ke SMP favorit di zona berbeda dan berujung membawa berbagai situasi lucu dan mengharukan, di mana Sri Widuri dan Ambardi harus belajar hidup bersama dan beradaptasi dengan keluarga baru.

Series Kartu Keluarga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, seperti Bunga Zainal sebagai Sri Widuri, Dimas Anggara sebagai Ambardi, Cindy Nirmala sebagai Ambardi, Tora Sudiro, Roy Marten, dan banyak lagi.

Kartu Keluarga menjanjikan cerita yang relatable dan menghibur bagi para penonton, terutama bagi mereka yang pernah mengalami situasi serupa. Series ini juga mengangkat tema keluarga dan nilai-nilai penting seperti cinta, kasih sayang, dan pengorbanan.

Nantikan cerita drama pernikahan palsu di series Kartu Keluarga yang akan segera hadir di Vision+.

