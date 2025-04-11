Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 107

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 107 bercerita tentang Lingga yang meminta maaf kepada Arini karena tidak mempercayainya. Arini marah karena Lingga hanya meminta maaf.

Perempuan itu kesal karena merasa Lingga tak ada usaha untuk memperjuangkan keadilan untuk dirinya karena kelakuan Emil. Namun di lain kesempatan, Lingga menemui Emil untuk bertanya maksudnya menjebak Aliya dan istrinya.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Lingga juga menegaskan, semua bukti kejahatan Emil sudah ada di tangannya. Tiba-tiba, Emil tiba-tiba didatangi polisi karena terlibat dalam komplotan begal. Apakah Lingga benar-benar akan mencari keadilan untuk Arini?

Apakah Lingga yang sengaja melaporkan Emil ke polisi? Pastikan Anda tidak melewatkan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, pada Jumat (11/4/2025), pukul 19.45 WIB.**

(SIS)