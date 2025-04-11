Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 270

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |19:33 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 270
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 270. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 270 bercerita tentang Yasmin, Romeo, dan Dirga yang datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi barang-barang milik Dania.

Momen tersebut sangat emosional bagi mereka, terutama bagi Dirga yang merasa sangat kehilangan Dania. Di rumah sakit yang sama, Ajeng berusaha membawa Rangga kabur.

Namun Yasmin secara tidak sengaja melihat Rangga dan menyadari keberadaannya di sana. Romeo dan yang lain berusaha mencari Rangga, sementara Ajeng terus berusaha untuk menyembunyikan keberadaan anaknya. 

Polisi juga mulai mengawasi gerak-gerik Ajeng yang dicurigai mengetahui keberadaan Rangga. Di sisi lain, Alysa dilanda kekhawatiran karena Dirga bersikap aneh sejak penemuan jenazah Dania.

Akhirnya, pernikahan Alysa dan Dirga tetap berlangsung. Romeo memberikan pesan kepada Dirga untuk menjaga Alysa dengan baik. Semua orang bahagia, meski diliputi misteri terkait keberadaan Rangga 

Apakah polisi berhasil menangkap Rangga? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 21.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement