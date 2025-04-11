Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 270

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 270 bercerita tentang Yasmin, Romeo, dan Dirga yang datang ke rumah sakit untuk mengidentifikasi barang-barang milik Dania.

Momen tersebut sangat emosional bagi mereka, terutama bagi Dirga yang merasa sangat kehilangan Dania. Di rumah sakit yang sama, Ajeng berusaha membawa Rangga kabur.

Namun Yasmin secara tidak sengaja melihat Rangga dan menyadari keberadaannya di sana. Romeo dan yang lain berusaha mencari Rangga, sementara Ajeng terus berusaha untuk menyembunyikan keberadaan anaknya.

Polisi juga mulai mengawasi gerak-gerik Ajeng yang dicurigai mengetahui keberadaan Rangga. Di sisi lain, Alysa dilanda kekhawatiran karena Dirga bersikap aneh sejak penemuan jenazah Dania.

Akhirnya, pernikahan Alysa dan Dirga tetap berlangsung. Romeo memberikan pesan kepada Dirga untuk menjaga Alysa dengan baik. Semua orang bahagia, meski diliputi misteri terkait keberadaan Rangga

