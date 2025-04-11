Dwi Andhika Jadikan Profesionalisme Titiek Puspa sebagai Pelajaran Berharga

JAKARTA - Dwi Andhika turut hadir dalam prosesi pemakaman mendiang Titiek Puspa yang digelar di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan pada Jumat (11 April 2025) siang. Ia datang lebih awal dengan mengenakan busana serba hitam, menandakan duka yang mendalam atas kepergian sosok legendaris di dunia seni Indonesia tersebut.

Kepada awak media, Andhika membagikan sejumlah kenangan manis yang ia alami bersama almarhumah semasa hidup, khususnya saat mereka bekerja bersama dalam beberapa proyek program televisi. Ia mengaku banyak belajar dari sosok Titiek Puspa yang dikenal sebagai artis serba bisa dan sangat menjunjung tinggi profesionalisme.

"Eyang Titiek sudah berkarya sejak tahun 1950-an, artinya hampir 75 tahun beliau aktif di dunia hiburan. Eyang layak sekali dimakamkan di sini karena beliau adalah pahlawan bagi kita semua," ucap Dwi Andhika di lokasi pemakaman.

Makam Titiek Puspa sendiri berada di area Blok AA1-Bled 48 TPU Tanah Kusir—area yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sejumlah pahlawan nasional. Bagi Dwi, pemakaman di lokasi tersebut sangat pantas untuk sosok sebesar Titiek Puspa.