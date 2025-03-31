Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Satu Studio Dibuat Gempar

Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Satu Studio Dibuat Gempar (Foto: ist)

JAKARTA - Film Pabrik Gula mendapat sambutan positif saat pemutaran perdana di AMC The Grove, Los Angeles, pada 26 Maret 2025. Film garapan rumah produksi MD Pictures ini sukses menghibur pecinta film genre horor.

Selain sang CEO MD Entertainment, Manoj Punjabi, dan sutradara Awi Suryadi, hadir pula Arbani Yasiz, Erika Carlina, Bukie B Mansyur, Arif Alfiansyah, serta Benidictus Siregar dalam acara red carpet yang berlangsung meriah.

Tidak hanya menarik perhatian para penonton, pemutaran film ini juga mendapat atensi dari sejumlah nama besar Hollywood, seperti Sebastian Roché (1923), Carey Hayes (penulis The Conjuring), Tara Reid (Dr. Quarantine), dan Colton Tran (The Sex Lives of College Girls).

Film Pabrik Gula Tayang di Amerika, Satu Studio Dibuat Gempar

Para tamu undangan yang menyaksikan film ini mengaku merasakan pengalaman menegangkan yang penuh atmosfer menyeramkan. Pabrik Gula disebut menghadirkan kombinasi horor, jumpscare cerdas, dan humor tak terduga, menjadikannya sebagai tontonan menarik tidak hanya di Asia, tetapi juga di pasar internasional.

"Antisipasi masyarakat Indonesia terhadap Pabrik Gula sangat luar biasa, dan kami bangga bisa membawanya ke penonton global. Ini adalah langkah besar bagi sinema Indonesia," ujar Manoj Punjabi, Sabtu (29/3/2025).

Sutradara Awi Suryadi menambahkan bahwa proses syuting di pabrik gula sungguhan saat musim panen membuat pengalaman horor dalam film ini terasa lebih nyata. "Kami ingin menceritakan kisah yang membumi secara budaya, tetapi tetap menyeramkan secara universal," tuturnya.